美控5華人間諜罪 何俊仁疑曾遭套話

綜合法庭文件、美國之音等報道，據布魯克林聯邦法院起訴書，5名被告包括73歲王書君及4名國安官員，分別是廣東的賀鋒（Feng He）、李明（Ming Li），和山東青島的紀杰（Jie Ji）及呂可清（Keqing Lu），在美國參與間諜和跨國打壓異見者活動。王書君於3月16日涉在美國為中國政府充當代理人，蒐集異見人士資料等罪而被捕，另4人仍在逃。

王書君涉藉民運人士身分挖料

其餘4被告疑國安官員

王書君1994年從中國到哥倫比亞大學東亞研究所擔任訪問學者，2003年入籍美國，2006年擔任紀念胡耀邦趙紫陽基金會秘書長，2020年因身體原因改任副秘書長。

法庭文件顯示，王書君自2011年以來，利用民運組織負責人身分為中國政府秘密蒐集資料。上述4名國安官員指使他把中國認為有顛覆性的個人和團體作為目標，如台獨倡議者、支持維吾爾和西藏人士等，蒐集情報。

2016年晤港民運人士問「必要問題」

美國司法部透露，至少一名香港民主派人士因而被捕，以「Hong Kong Dissident #1」標示。根據起訴書，王書君涉嫌於2016年與一名民主派人士會面查問「必要問題」，並將對話告知上述國安官員，內容包括香港選舉、政局分析等。起訴書指出，Dissident #1於2020年4月18日被捕，涉於2019年10月1日組織未經批准集結。對比資料，該人身分與何俊仁脗合。

起訴書又指，王向國安部門轉交異見人士的聯絡方式，並向聯邦執法部門作重大虛假陳述，否認與中國國安有聯繫。