滬分段復產 企業最多10人同時辦公 推金融機構白名單 「留守」公司8周員工可「交更」

昨日防疫記者會上，上海市副市長張為表示，將繼續堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，既積極鼓勵支持企業復運，也強調復工復產的節奏「要緊盯防疫大局改善的節奏有序展開」，每階段企業達到防疫要求，方可復工復產。

企業需交閉環方案 員工一月返崗一次

復工復產第一階段為即日起至本月底，企業主要採取閉環或半閉環運行，包括封閉生產營運、「點式復工」（指非生產性企業關鍵崗位的小部分員工，如憑證開具、研發、運維等崗位。企業同時在崗員工不得超過10人。「點對點」來往所住社區及上班地點，工作不得超過一周，一個月只能返崗一次）；氣泡式管理，即具備條件的區在無疫情風險的企業與居住點間，經由企業班車實施兩點一線閉環通勤，閉環方案事前由企業提交並須獲當局批准。第二階段則於6月上旬開始，繼續推進復工復產，開放無疫情風險區域內的企業與小區間的正常通行。

「上海證券報」消息，上海市金融工作黨委、上海市地方金融監管局近日與有關部門制訂並公布一批包括中國外匯交易中心、上海證券交易所、上海期貨交易所等864家單位和多家中外資金融機構的白名單，讓具備封閉生產條件的金融機構優先復工。白名單原則上每周發布一次，後續批次白名單可由各金融機構向區金融主管部門提出申請。目前多家首批復工的公司皆緊急研究工作方案，制訂返崗復工計劃，準備安排員工接替因配合防控措施、在辦公室「駐守」8周的同事。一名基金公司行銷總監說，許多居家辦公同事表示願意接班。路透社早前報道，為維持封控期間金融運作，有2萬名員工留守浦東陸家嘴辦公大樓。

官媒：晶片生產從未停 華虹6000人駐廠

上海晶片業規模佔全國四分之一，新華社報道，今波疫情以來，龍頭企業的生產線「始終未停」。在晶片製造商華虹集團，有6000人駐廠24小時輪班工作，其間數萬噸光刻膠「包機」抵滬，同時數十家設備廠商也陪伴開工，4個基地、6條生產線的供應鏈穩定。5月12日，華虹半導體第一季度財報出爐，銷售收入創新高達5.946億美元，同比上升95.1%。

其實自4月中旬起，上海已分批推動重點企業復工復產，但數量受限。張為昨表示，前期對中小微企業可能「感受度還不高、獲得感還不強」，已要求各級產業部門解決問題，引導推動包括中小微企業在內的企業復工復產、恢復活力。

雖說上海正逐步放寬封控，但並未能立刻緩解全球供應鏈擁堵問題。彭博社彙編的航運數據顯示，在上海與寧波舟山港的貨櫃船數量仍比去年中間值高11%，出現塞港問題。美國供應鏈物流服務機構FourKites數據顯示，過去一周經貨車與火車進出上海港口的貨物亦減少。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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