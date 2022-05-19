滬解封有限 外出限時入商場須持卡 駕車離城要申請證明 有效期6小時

上海第一階段復商復市周一（16日）生效，為期至本月21日，多地「防範區」居民陸續接獲通知，可持官方發出的一次性通行證，在特定時間短暫外出並前往特定地點採購，包含食物、藥物等必需品。使用該臨時通行證，原則上不得離開所住行政區，亦不得接近封控區或管控區，外出時間及使用規定各社區都不盡相同。

新措施生效後，上海多處商舖出現人潮。儘管不少社區已發放通行證，仍有部分防範區居民稱至今未收到，唯有繼續等待。另有居民表示前往購物時，除出示通行證，亦須持有超市發出的「購物邀請卡」先能獲准進入，邀請卡用後當場回收，有網民戲稱「還以為是參加LV的VIP Party」。

離滬火車票

黃牛加價500元有市

當局亦宣布，儘管「非必要不離滬」，但確有需要離滬者，可申請駕駛機動車離滬的證明，經目的地當地核實後，以「點對點方式」離滬。該證明自申報出發時間起，6小時內有效。此前上海為防病毒外溢而持續封鎖，令很多欲離滬民眾和來滬人士被迫滯留。「東方網」稱，松江區周一（16日）有超過12萬輛私家車上路。「澎湃新聞」報道，近兩日已有逾萬人從虹橋火車站乘車離滬，排隊人潮一度長達數公里，有火車票被黃牛加價500元人民幣仍一票難求。另據「秒聞視頻」報道，一對來自江西的夫妻兩月前來滬求醫，不料遇上封城，出院後無處可居而流浪，他們對着鏡頭稱，能夠回家就可以了。

新華社報道，為推動復工復產，上海海關副關長柳波昨表示，將為集成電路、生物醫藥、汽車製造等全產業鏈開通「綠色通道」，將便利化措施的惠及範圍從重點企業擴大至產業鏈供應鏈上下游，商品覆蓋面從製成品擴大至原材料、中間品及相關製造設備；對新冠疫苗、治療藥物及其他防疫物資，加快辦理衛生檢疫審批等手續；與Tesla、上汽集團等重點「白名單」企業建立「一對一」關企聯絡機制，疊加實施「兩步申報」、提前申報及匯總徵稅等改革措施，「助力跑出通關加速度」。

（綜合報道）

（新冠疫情）