習與菲總統通話 李召12省開會談經濟

人民日報、央視、新華社等官媒日前沒有國家主席習近平的新聞，引來諸多猜測。不過，央視「新聞聯播」昨日首4則新聞都和習近平有關。新華社昨亦報道了習近平的活動。習在與小馬可斯通電話時表示，過去6年，中菲通過對話協商有效管控分歧，雙邊關係取得豐碩成果，中方「始終把菲律賓放在周邊外交優先位置，對菲友好政策保持連續性、穩定性」；又稱願與菲方「做大做強」既有合作，培育挖掘新增長點，中方將一如既往向菲律賓經濟社會發展提供積極支持和幫助。

「盼菲續奉行獨立自主外交」

習近平又表示，希望菲方繼續奉行獨立自主外交政策。路透社新引述小馬可斯稱，他上台後期望能與中國有更高層級的交往，並解決兩國分歧。中菲近年就南海主權及漁船問題屢起爭端。

李克強昨則在雲南主持召開「穩增長穩市場主體保就業座談會」。央視報道，東中西部和東北地區12個省政府負責人參加，其中10省的經濟總量居全國前十位。國務院秘書長肖捷、國家發改委主任何立峰與會。當日李克強還到雲南大學考察，微博短片顯示，無戴口罩的李克強先後到雲大古生物研究院及學校的畢業生招聘會，與學生對話及合照，李又祝同學拿到稱心如意的職位，又稱「以後雲大會為你們驕傲」。