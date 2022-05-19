墜機疑人為 華：美從未披露調查內容 東航指「臆測」礙調查 重申機師健康財務良好

東方航空MU5735客機3月21日在廣西梧州藤縣山區以幾乎垂直狀態墜毁，機上132人全數罹難。當局早前在墜機現場發現兩個黑盒，美國相關部門協助調查出事原因。WSJ前晚引述消息報道，客機在高空巡航時突然接近垂直角度下降，黑盒數據顯示，有人在控制系統輸入一些指令，「飛機跟隨駕駛艙內某人的指示而飛行」。消息人士表示，支持美國官員評估的另一理由，是牽頭調查的中國當局迄今尚未發現客機有任何機械或控制問題。

涉事的波音737-800客機是民航界最普遍機種之一。報道指，空難後，波音或航空安全部門無發出任何安全指引或維修指示，顯示當局到現時為止，都不認為機種本身存在安全問題。墜機事故後，東航曾停飛同一型號的波音飛機，但4月中已復飛。外界認為，此舉間接排除該機型存在技術故障的可能。

知情人士表示，參與調查的美方官員基於現有資訊，將焦點鎖定機師行為，但不排除機上其他人闖進駕駛艙、蓄意讓飛機墜落的可能。路透社亦引述知情人士報道，調查人員正調查事故是否涉及機組人員的自主行為。

東方航空回覆WSJ時表示，無證據可確定客機是否有問題，並重申其高層於3月發布的聲明，即涉事航班機師的健康和家庭情况良好，財務狀况也很好。至於墜機前是否有人闖進駕駛艙，東航指情况「不大可能發生」，稱飛機失事前無發出緊急碼。東航說：「任何非官方臆測都可能妨礙事故調查，影響全球航空運輸產業實質發展。」

《環球時報》昨報道，民航局經「與NTSB參與事故調查的人員證實，對方明確表示未向任何媒體發布有關調查信息」；局方將繼續與參與調查的各方密切溝通，並按國際民用航空公約要求，及時、準確發布進展和相關資訊。

據國際民用航空公約，調查組織國須盡快在12個月內向社會公開最終報告。WSJ引述消息稱，中國主管機關尚未向美方示意何時可能公布結果。

初步報告指設備未見異常

民航局上月曾發布《調查初步報告的情況通報》，提到飛機於14:17進入廣州管制區，14:20:55廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」警告，飛機脫離巡航高度，「管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回覆」。通報也提到，此次飛行涉及的航路沿途導航和監視設施、設備未見異常，無危險天氣預報；偏離巡航高度前，機組與空管部門的無線電通訊和管制指揮未見異常。

退休航空工程師徐建安當時在一篇文章中指出，這次通報基本表明「可能的外部事故原因都不存在，機械故障，危險品爆炸起火，天氣。通訊設備正常，而是飛機員人為地終止了無線電通信，原因不明」。

與東航簽協議 家屬拒透露賠償安排

另據路透社，一名事故中失去丈夫的溫姓女子表示，她與其他難屬已與東航簽署協議，當中包括賠償安排，但拒絕透露金額。她希望調查報告能盡快公布。

（綜合報道）

（東航空難）

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