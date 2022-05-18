大連檢測常態化 周二採男周四採女周六均可

澎湃新聞報道，當局昨日解釋，主要考慮是Omicron變異病毒傳播快，平均2至3天可能形成一代傳播，同時考慮到家庭聚集形成社區傳播風險，把同一家庭成員分布在不同時間檢測，有利於從時間分布上排查風險，做到早發現。

近期多地都有類似的常態化核酸檢測要求，不過頻率不同，例如江西省每3天1次、安徽合肥5天1次。山西太原前日要求居民每周至少一次檢測，未按規定檢測者其健康碼將變「黃碼」。

增56宗 京防控「全面升級」

另外，北京市昨新增56宗個案，當局宣布全市社區、村各項防控措施「全面升級」，嚴格24小時卡口值守，社區、村要加強人員車輛管理，落實測溫驗碼、查驗48小時內核酸陰性證明、登記等措施，特別是加強包括快遞外賣、家裝維修在內的外來人員信息登記等。

新增較多個案的豐台區，對部分區域實行臨時管控措施，未來一周的管控區將嚴格封閉管理，人員除了做檢測、取快遞、扔垃圾之外，原則上足不出戶。區內所有室內文娛、體育等場所暫停營業。

（新冠疫情）