滬社會面清零 1.3萬人虹橋車站離城 李強：固防控成果 為打贏「大上海保衛戰」奠基

上海前日（16日）新增823宗個案，是連續兩日新增個案在1000宗以下。市衛健委副主任趙丹丹表示，最新一輪「抗原+核酸」篩查，顯示全市16個區已實現社會面清零。

居民斥小區管控「層層加碼」

不過清零並不意味着解封。一名松江區居民對本報表示，她所在的社區只在3月31日有過一宗陽性病例，現在屬於沒有個案的防範區，但小區要求「提級管控」，參照管控區的做法，要求「足不出小區」。她稱這是「層層加碼，新聞（報道）不准，只有居委會通知才准」。她出示的一份關於「5月17日防範區居民溫馨提示」通知，顯示當天需要做核酸檢測，轄區內門店要暫時關閉，改為線上營業。

微博上，有網民在熱烈討論「國家反詐騙中心管管『上海發布』（市政府新聞辦的官方帳號）」，揶喻新聞發布的內容與居委實際做法不相符。

另一名閔行區虹橋鎮的梁小姐亦稱，已居家隔離50天，社區裏清零一個多月，但只能在社區內活動，唯一不同是外賣、快遞變多。不過虹橋鎮昨下發通知，18日起至21日可以「一戶一證、一次一人、憑證出入（小區門）」，但不能出鎮。

隨着上海宣布逐步向解封邁進，市區前日起部分對外交通陸續開放。虹橋火車站外排起長達數公里長龍，大多數是封城期間滯留在上海的外地人。澎湃新聞指出，這兩日停靠虹橋火車站的列車單日增至12班，相較疫情嚴峻時單日4班顯著提升。兩天約1.3萬人自虹橋車站搭車離滬。

逾4000間工業企業復工

上海計劃從6月1日至中下旬，分階段恢復全市正常生產生活秩序。李強昨在奉賢區視察時稱，要開展更大程度壓力測試，在「控得住、放得開」上下工夫，把「降新增」和「防反彈」牢牢抓在手上。

上海市經濟信息化委主任吳金城昨稱，4月中旬以來，企業復工面不斷擴大，上海9000多間規模以上（年主營業務收入在2000萬元人民幣以上）工業企業中，4400多間已復工，佔比近50%。金山、青浦、奉賢等社會面基本清零區域，復工率超過上海平均水平，例如金山近70%，青浦約60%。

國家發改委發言人孟瑋昨表示，目前國內疫情反彈得到有力處置，各項政策靠前發力、政策效應逐步釋放，相信正常的經濟秩序將快速恢復，經濟運行會很快回歸正常軌道。

不過代表約300家公司的上海汽車銷售協會前日公布數據，全上海汽車經銷商因封控幾乎處於停業狀態，4月汽車銷售為零；去年同期上海共售出26,311輛汽車。

明報記者

（新冠疫情）