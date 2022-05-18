美媒：中國續在南海渚碧礁建設施

據美國之音報道，為衛星圖像分析開發人工智能技術的軟件公司Simularity Inc.對本月5日渚碧礁的衛星圖像與去年12月15日的衛星圖像對比後，發現了新的建築和7個活躍的建築地盤。Simularity公司表示，這7個活躍的建築工地位於渚碧礁的北部和南部，可以看到卡車、建築設備和材料。

Simularity公司稱，在這些地盤上可以看到「大量的沙子」，表明正在建造新的道路和建築。該公司公布的衛星圖像顯示，在該島礁南部的一個地點，有新的圍牆和停車場，但不知這些建築的具體功能。

美國印太司令部3月曾表示，中國至少已將南海島礁中的3個完全軍事化，其中包括渚碧礁。2013年始，中國大規模在南海填島造陸，渚碧礁是建造的幾個主要基地之一。據華盛頓戰略與國際研究中心的亞洲海事倡議（AMTI）的數據，迄今為止，中國在渚碧礁上填海造地的面積達到976英畝。

對於在南海島礁的建設，中方多次強調，這是在本國領土上部署必要的國土防禦設施，這是主權國家的當然權利，符合國際法，無可厚非。