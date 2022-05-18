穗斬榕樹踩雷兩山論 杭急救火免成翻版

習指「綠水青山就是金山銀山」

兩山論即「綠水青山就是金山銀山」，是習近平任職浙江省委書記時提出的生態理論。2017年10月18日，該主張寫入中共十九大報告，以示他對環保工作的支持。

廣州市去年12月砍伐榕樹的舉措，被指是踩了習近平「生態保護」這顆雷，最終引發最高層震怒。按照中紀委公開的定性，廣州砍樹嚴重破壞了城市自然生態環境和歷史文化風貌，傷害了人民群眾對城市的美好記憶和深厚感情，是典型的破壞性「建設」行為。

而廣東各級黨政官媒在當時也發布新聞稿，報道廣州市為此召開領導幹部大會，主題是學習貫徹習近平的「重要指示」，報道中通篇列舉廣州官員反省：「我們政治站位不高」、「政績觀錯誤」、「缺乏文化底蘊」，以及「沒有做到時時事事處處與習近平總書記、黨中央要求對標對標。」

經過廣州和杭州這兩次的教訓，相信內地官員在斬樹伐木搞建設上，會更加的謹慎。

明報記者