召「民意懇談會」 為移柳種花致歉 杭書記：深入學習習近平護西湖精神

稱移柳傷害人民記憶感情 教訓深刻

杭州市政府官微帳號「杭州發布」消息，「西湖風貌和文化保護」民意懇談會前日召開，由市長劉忻主持，多名市委常委出席。浙江省委常委、市委書記劉捷在會上強調，要深入學習貫徹習近平對西湖保護、管理與利用工作的重要指示精神，牢固樹立人民至上的意識，充分尊重民意，廣泛集中民智，高標準推進西湖風貌和文化保護。

在會上，劉捷為西湖沿湖部分柳樹移栽事件的發生表示歉意。他說，西湖沿湖部分柳樹移栽，破壞了城市自然生態環境和歷史文化風貌，傷害了人民群眾對杭州的美好記憶和深厚感情，教訓十分深刻。他提出「更加深刻認識到做好西湖風貌和文化保護是檢驗政治擔當、政治能力的重要試金石，是高水平建設歷史文化名城的必然要求，是實現人民共建共享美好生活空間的重要舉措，不斷增強西湖風貌和文化保護的思想自覺和行動自覺。」

多名專家受聘為保護督導顧問

當地的文史專家王其煌、前杭州西湖遺產中心主任楊小茹、浙江農林大學風景園林與建築學院名譽院長包志毅、浙江廣電集團新聞評論員舒中勝等人亦就如何進一步做好西湖風貌和文化保護工作先後發言，並受聘成為西湖風貌和文化保護督導顧問。

杭州西湖景區管理部門早前改造西湖周邊景觀道路，移走了7棵柳樹並換成月季花，引起關注。不少網民認為，此舉破壞了西湖「錢塘風月西湖柳」、「一株楊柳一株桃」的古典意境。西湖管理部門13日已種回7棵柳樹並向公眾道歉。該部門解釋稱，因沿湖柳樹長期得不到光照，出現老化問題，部分存在安全隱患。目前沿湖7棵柳樹已連夜補植完成，並會就此次事件中履職不力、失職失責等問題深入調查，對相關人員追責。

廣東省廣州市去年12月曾展開「道路綠化品質提升」等工程，並擬砍伐多棵榕樹，當中不乏樹齡數百年的老樹，消息一出引起爭議。但面對反對聲音，市政府不為所動，更列出「榕樹四宗罪」，決定「以人民橋為中點，將東西兩側江兩邊的榕樹全部換掉」。最終，事件觸發中央高層震怒，更導致了廣州市黨政主官雙雙離職，另外十名官員受處分。

央視：及時補救不狡辯 為杭州點讚

對於杭州市政府連夜補種及追責的做法，央視早前就發表評論褒揚其「聞過則喜」。評論表示，遺憾已成，但杭州有關部門能正視問題，及時補救，而不是找各種似是而非的理由百般「狡辯」，僅這一條，就要為杭州點個讚。評論稱，杭州主動回應快速糾錯是對民意的尊重，也是今後對待歷史景觀文化應當持有的態度。

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