「陸倘攻台也包括釣魚島」 台國安局：日本同為當事者

立委指日本戰略外交動作頻

中央社報道，台國家安全局、台外交部昨上午以「印太最新情勢發展與未來動向」為題，赴台立法院外交及國防委員會專案報告、備質詢。

民進黨立委王定宇詢問，日本近期戰略和外交動作頻頻，日本首相岸田文雄提到必須防止印太地區被武力片面改變，日本過去都是局勢的「觀察者」，因此詢問日本對印太地區戰略，還有地區自我定位、角色，是否開始改變。

陳明通：日在烏俄戰爭有大領悟

陳明通指出，中國大陸近年崛起，尤其在台海周邊不斷實戰化演練，不止全世界看到，日本也感受深切，因為中國所謂的「完全統一」，不止攻打台灣，也包括拿下釣魚島，並將其軍事化，將直接威脅到日本。

陳明通表示，日本在這次烏俄戰爭有相當大領悟，與俄羅斯的北方四島爭議讓日本感受威脅，且日本受中國、俄羅斯、朝鮮三個擁有核武的國家威脅，所以日本「本身就是當事者，不是旁觀者」，這種戰略改變，觸發日本這麼積極在安全議題，因此必須大聲表達立場。

另外，台軍漢光38號演習「圖上兵棋推演」昨日展開。台國防部稱，此次兵棋推演在考量新冠病毒防疫的前提下，採圖上兵棋推演方式實施；推演假定內容納入近期敵情、以及俄羅斯入侵烏克蘭戰爭啟示等。

台展開兵棋推演 納烏俄戰考量

台軍將領解釋，電腦兵推藉由電腦系統模擬攻防兩軍行動，同時具備戰術裁定功能，例如攻擊是否達到效果等，因此需要設定戰機飛行方向、發射飛彈時間點等多項參數；圖上兵推則着重「研討」，雖無電腦輔助，但同樣會有狀况及假定，參與人員主要負責作戰指揮的參謀本部重要將領與各作戰區指揮官。

「中時新聞網」引述台灣軍方人士表示，圖上兵推沒有勝負，不像以前電腦兵推，由於解放軍的軍力與台軍日漸拉大，幾乎每次兵推到最後，都是解放軍勝利，只有少數一、兩次，是台軍在電腦兵推得勝。以俄烏戰事為例，若是電腦兵推，永遠也是俄方得勝，也不會打成今天這個局面。