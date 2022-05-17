北大突建牆學生抗議 事後被要求互相檢舉

宿生不能去食堂 職員自由進出

北京昨舉行發布會稱，前日新增39宗本土確診病例，「社會面」仍存在隱匿傳染源，疫情傳播尚未完全阻斷。出於防疫，各種管控措施也愈加嚴厲。據內地「時刻新聞」App報道，前晚北京大學在沒有徵求意見和發出公告的情况下，趁夜施工建牆，將千名學生居住的宿舍區與教職員工區「一隔為二」。學生被封鎖後，不能從公寓進入「社會面」，不能叫外賣、不能使用食堂，進入校園也受限制，但另一邊的教職員工卻可自由進出，引發學生抗議。

副校對話 加入「拆牆」

大批學生不滿校方設置隔離板的做法，在校內聚集抗議，要求與教職員同住同權，或直接將戶外休息場所全部劃分予學生。北大副校長陳寶劍出面與學生對話，承諾會為學生解決問題，並呼籲學生先回宿舍，他再走訪各間房，「不解決問題，我不離開這裏」。學生對此噓聲一片。有學生動手拆除金屬隔板，引發眾人歡呼，不少聚集的學生高呼「先把牆拆了」、「不能建牆」，陳寶劍隨後也加入拆牆行動。前晚11時許，在金屬隔板被推倒後，學生逐漸散去。

有學生代表曾請校方承諾不會秋後算帳，並要求領導簽署承諾書，但未果。「時刻新聞」引述知情人士指，昨凌晨1時許，有學生被老師要求通過現場照片互相檢舉揭發，有學生被人認出。