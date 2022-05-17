3階段防控 上海6月全面復常 16區有15社會面清零 巴士、地鐵下周重開

封控區總人數降至100萬內

上海市衛健委通報，該市15日新增69宗本土確診和869宗本土無症狀感染者；另新增本土死亡病例4宗，平均年齡86.5歲。澎湃新聞報道，上海副市長宗明昨在疫情防控發布會上表示，經過全市上下共同努力，目前全市16個區已有15個實現社會面清零，封控區總人數降至100萬以內，新增陽性感染者數前日首次降至1000宗以內。宗明認為「上海市疫情得到有效控制，防控取得階段性成效」。

宗明說，下一步防控工作分3階段。首階段為鞏固清零攻堅成果階段。第二階段為向常態化防控轉換階段，從5月22至31日，單日新增感染者數進一步減少，不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封。第三階段為全面恢復全市正常生產生活秩序階段。上海將在6月1日至6月中下旬，在嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。

昨起的士、私家車有限度通行

宗明同時宣布，從即日（16日）開始，的士、私家車可在社會面清零的金山、奉賢等非中心城區和浦東新區相關鎮域範圍通行；5月22日起，地面公共巴士和地鐵等軌道交通有條件逐步恢復營運。對外交通方面，鐵路逐步增加上海虹橋站、上海站等的到發列車數量，逐步恢復正常運行；也將逐步恢復國內航班執飛上海。

航班逐步恢復 買票須目的地接收證明

受封城影響，上海的國內航班量大幅削減，上海浦東和虹橋兩大機場一周的航班總量僅約20個。隨着上海復商復市，多家航空公司開始「解封」。吉祥航空昨日起恢復「上海浦東-福建龍岩」往返航班，是上海封城後恢復的首個上海始發國內定期客運航班。春秋航空亦將在明日（18日）起恢復上海往返昆明航線。

不過，因防疫要求，在上海進出港的航班上，僅提供獨立包裝的食品與飲料，並暫停機上付費餐食升級購買。另因各地防疫政策不同，旅客購票前須取得目的地社區的接收證明。

針對未清零的閔行區，上海市防控辦要求，昨至今日（16、17日）再組織一輪全員核酸檢測，18日起將視此輪檢測結果，按「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」總體要求，由各屬地街鎮疫情防控工作指揮部有序、錯峰組織防範區居民在本街鎮範圍內活動。

明報記者

（新冠疫情）

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