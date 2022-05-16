西安3歲童失足墮下水道 沙井蓋管理疏失又捱轟

綜合中新網、《華商報》等內地媒體報道，本月12日晚9時許，西安市未央區北三環附近的惠西村，一名3歲男童掉入下水道被冲走。據男童父親楊先生稱，他是在西安務工的江西人，事發當天，夫妻帶着兒子女兒到惠西村探望親戚。晚上回家時，四人冒雨摸黑前行，行至一處橋下，由於沒有路燈，男孩失足掉入一個沒有蓋子的沙井。

井口太小 父母目送孩子冲走

楊先生憶述，孩子掉入下水道後，他想下井施救，但井口太小根本下不去，於是讓妻子拽住他的腳，俯身下井想把孩子撈上來，「但還是下不去，就眼睜睜看着娃被水給冲走了」。事發地位於村道上一下水井，井口約長65厘米、寬50厘米，1米多深。事發時，井口蓋有一塊鐵板，但螺絲釘已鬆動，井口部分暴露在外。

據未央區應急管理局工作人員介紹，事發後，家長進村求助，當晚9時21分，村民報警，消防第一時間趕到現場救援，同時上報，隨即10多個相關部門均出動。當地組織已出動救護車兩輛、防汛車兩輛、疏通清淤車兩輛、潛水員兩名及專業救援人員30餘名。並邀請市政管網專家2名分析研判，出具救援方案。截至昨晚，搜救工作仍在持續。

井蓋「傷人」常見 3年70餘宗

事件引發內地民眾對城市井蓋管理失職的批評。近年來，城市窨井蓋「傷人、吃人」的事件接連不斷。據新華網報道，據不完全統計，僅2017年至2019年窨井「吃人、傷人」事件就有70餘宗， 原因有的是因井蓋老化破裂，有的是因井蓋打開後忘了關上，有的是因為井蓋被暴雨冲開等等。為此，2020年3月，最高檢聯合最高法、公安部出台《關於辦理涉窨井蓋相關刑事案件的指導意見》，要求相關部門共同解決窨井蓋的安全隱患，守護「腳底下的安全」。

極目新聞昨刊發評論稱，管好井蓋的方法，已經討論過很多次，良好建議提了一籮筐，但建議要怎麼落實，不能每次都以生命安全為代價，去催促，去警醒。