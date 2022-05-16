中國偵察船現澳洲西岸 莫里森：需面對中方挑戰

據美國之音報道，中國海軍一艘「海王星」號偵察船過去一周一直在澳洲西海岸50海里以內的海域遊弋，由於距離澳西北海岸埃克斯茅斯鎮的哈羅德．霍爾特海軍通訊基地很近，因此引起澳政府高度關注。使用該通訊基地的除了澳洲海軍，還有美國及其盟國的潛水艇。

莫里森就此事指出，全世界都允許自由航行，而中國海軍偵察船沒有違反國際海洋法。但他強調，此事彰顯出中國「尋求將其意志強加於整個地區」，讓澳洲面臨挑戰。

澳防長曾稱「侵略」 莫里森澄清

此前，澳防長達頓（Peter Dutton）曾表示，中國海軍南下這麼遠的距離，他認為此舉構成了「侵略行徑」。不過莫里森對此澄清，中國海軍艦艇並未進入澳領海，但是它的光臨「令人擔憂」。

澳洲反對黨工黨領袖安東尼．阿爾巴尼斯（Antony Albanese）也對中國偵察船的行蹤表達關切，同時要求政府向反對黨作出說明。澳國防部也發表聲明指出，澳方正在利用海空力量監控這艘中國偵查船。

澳洲大選將於本月21日舉行。澳中關係以及中國在南太平洋的舉動，都成為澳方選戰的重要話題。