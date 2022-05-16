國民黨擬提名選台北市長 蔣萬安：全力以赴

確診正隔離 擬下周三出參選宣言

《聯合報》報道，蔣萬安確診後，除了展開居家照護休養，也不定期在facebook直播互動，討論疫情。秦慧珠昨日證實，由於蔣萬安將於25日下周三凌晨解除隔離，黨內擬安排在當日下午中常會提名蔣萬安參選台北市長，蔣萬安也會在會中發表參選宣言。

秦慧珠說，後續蔣萬安如何與議員參選人聯合造勢，還有如何與新提名的參選新人合作打選戰，目前黨團也陸續討論中，但由於現在疫情嚴重，不可以選舉優先，後續活動會看疫情狀況及大眾觀感，審慎評估。

蔣萬安參選市長箭在弦上，因本土疫情升溫而打亂參選腳步，不過，國民黨秘書長黃健庭日前已經向台北市黨部主委黃呂錦茹說明提名時程，原訂上周三（11日）要在中常會上提名蔣萬安、基隆市長擬參選人謝國樑、南投縣長擬參選人許淑華等3人，不過因蔣、謝接連確診，導致提名順延到本週三。

蔣萬安是前國民黨秘書長蔣孝嚴之子，前總統蔣經國之孫。

截至目前，今年底縣市長選舉，國民黨已提名台南市、新竹縣、金門縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣與屏東縣等8縣市。

黨秘書長黃健庭近日表示，這個月預計還要再提名6至7個縣市。至於桃園市、新竹市、苗栗縣、嘉義縣、高雄市等5縣市，則仍在協調或徵詢地方意見；新北市與台中市則會比較晚才決定提名。