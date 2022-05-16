人行前官員：消費恢復或較慢 返疫前水平需一年

「第一財經」報道，盛松成在2022年第三屆清華五道口首席經濟學家論壇上表示，以湖北武漢為例，從2021年武漢疫情以後經濟復蘇情況看，工業生產和投資在復工復產之後實現典型的反彈。但是消費的復蘇很慢，大概持續一年才恢復到疫情前的水平。

他認為消費的恢復緩慢與消費意願減弱有關。「武漢疫情發生時，人們普遍認為是短期的，很快會過去，但是現在隨着疫情的持續，不少市場主體面臨深層考驗導致消費潛力下降，而失去的下降尤其是服務消費往往是很難彌補的」。

消費潛力降 服務消費難彌補

他以自己經歷舉例，「我在上海被封了兩個月，頭髮3個月沒有理了，如果解封後，我不可能一個月理三次，所以這些失去的消費就永遠失去了。不止這些，包括餐飲、旅遊、賓館等各方面的服務性消費是很難彌補的」。

據一季度央行的調查顯示，傾向於更多儲蓄的居民比上個季度增加了2.9個百分點，而傾向於更多投資的居民比上個季度減少了1.9個百分點。盛松成分析稱，一是由於需要居家，減少消費，成為被動儲蓄，還外由於疫情的影響，部分人們收入在減少。

（新冠疫情）