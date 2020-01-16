封城6周 上海今起分段復商復市 超市須劃進出通道 餐飲只准外賣 商家復營前須定防疫方案

滬增166宗感染 京增33宗

國家衛健委官網昨公布，內地14日新增226宗本土病例，其中重災區上海166宗、北京33宗。另外新增3宗死亡病例，均為上海本土病例。另外，新增本土無症狀感染個案1492宗，其中上海佔1203宗。

官方微博號「上海發布」消息，上海市副市長陳通昨在記者會上宣布，將按照「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」原則，嚴格落實各項疫情防控措施，從16日起，分階段推進復商復市。

上海自3月底開始封城，至今已近2個月。陳通表示，根據安排，購物中心、百貨商場、超市賣場、便利店、藥店等商業網點逐步有序恢復線下營業，劃定進出通道，做好人員限流，並推行「線上訂、線下送」和「線下到店消費」服務；農貿市場逐步有序恢復。批發市場開展無接觸交易，暫停零售業務，控制入場採購人數，嚴格落實進場車輛和司機防疫措施。菜市場開展集中採購，有序恢復線下營業，合理控制開攤率和客流量；對於餐飲、理髮等服務逐步有序恢復。餐飲服務實行線上、線下外賣。理髮、洗染服務實行錯峰限流。

須掃碼入場 店內保持距離

當局還要求商家在恢復經營前，制定疫情防控方案，對場所環境開展預防性消毒，全面實施場所碼或「數字哨兵」，嚴格把好進門入場關、清潔消毒關、人員管理關、場所限流關、證照查驗關；另外亦希望顧客做好個人防護，掃碼入場，在店內保持適當距離。

不過據澎湃新聞報道，早前已宣布社會面清零的金山高新區，全區已率先推動理髮行業復市，防範區內的居民可以採用線上預約、線下錯峰的方式，前往髮廊理髮。目前高新區第一批已有10家髮廊恢復營業。據開樂大街上的歐尚美容美髮店負責人吳明韓表示，特殊時期只需提前打電話，他就會按照20分鐘一段，劃給預約好的顧客，每個時段只接待一位顧客，剪好後再致電通知下位顧客。

有書店提前復業 准5客同場購物10分鐘

金山區的新華書店朱涇店昨日亦提前正式復工，是上海封城後首家在線下重啟的實體書店。按照門店防疫規定，店內只允許5名顧客同時進店購物，並且購物時長控制在10分鐘。

另外，隨着上海疫情回落，上海地鐵昨亦宣布「停運不停工」，積極做好逐步恢復運營的準備工作，全網設施設備正在進行調試演練壓力測試，一旦確定恢復運營的方案和時間將通過官方媒體提前告知。

央視網報道，隨着疫情形勢逐漸向好，湖北出台《金融支持文化旅遊行業穩企紓困專項行動方案》，為文化旅遊企業拓寬融資渠道；貴州出台《促進服務業領域困難行業恢復發展的實施方案》，提出58條扶持措施，幫助餐飲、零售、住宿等服務業渡過難關、恢復發展。

（新冠疫情）

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