滬增1681宗感染 京40宗 吳尊友：京疫情規模化可能小

京3宗社會面篩查中發現

北京市昨日新增的感染中，有3宗是在社會面篩查中發現。當局再次強調首都疫情防控形勢嚴峻複雜，社會面篩查發現零星隱匿病例，數宗聚集性疫情為北京疫情防控增加不確定性。而海淀區13日發現一宗陽性個案，感染者為534路巴士乘務管理員。該路線由中央黨校至西直門，國家衛健委總部位於附近。中新網報道，北京市政府新聞發言人昨在記者會上稱，534路巴士線路等聚集性疫情同時空同環境密接者要盡快全面管控到位，嚴防擴散蔓延。目前暫有3宗該病例造成的感染。

昨日當局又通報中鐵十一局和北京農商銀行的兩宗群聚個案中，有11人被問責。

北京從上周五（13日）起，在包括東城、西城、朝陽、海淀等12個區，展開3日的核酸檢測。朝陽區、海淀區、房山區昨都公布各新增12宗感染。《北京青年報》報道，清華大學昨發布通知，進一步加強校門管控，當日起除經過批准的疫情防控和保供人員外，其他人員一律不進不出，外賣禁止入校。而房山全區嚴格執行居家辦公，公交、地鐵、網約車全部停運。

從4月22日至5月13日，北京累計報告感染已有約1000宗，吳尊友13日晚在微博發文稱，當日北京傳出要封城引起恐慌，民眾擔心會出現像香港及上海的規模化疫情，但他認為，根據目前的數據，疫情規模可控；因約95%感染者是在管控人群中發現，社區篩查發現的新增感染者每天僅數例。

滬衛健委：

警惕老舊小區等反彈風險

目前上海仍是內地感染人數最多的城市，13日新增194宗本土確診和1487宗本土無症狀感染，新增1宗死亡病例。感染人數比前一日又有回落，市衛健委副主任趙丹丹昨表示，目前全市感染者呈現下降趨勢。但有的老舊小區等重點區域仍存在反彈風險，要高度警惕。他又提到要加強老舊小區日常環境消毒，包括對感染者的房間、樓棟等終末消毒。

（綜合報道）

（新冠疫情）