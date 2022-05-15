外人視科網裁員「寒冬」 內部招新不停

提及大廠裁員，許多人聯想到近年外部環境不濟，致使企業盈利受挫，急於削減營運成本。經濟下行、監管打壓、疫情影響、中美磨擦，各式因素似乎成為大廠「人員優化」的顯著誘因。從曾經「人工漲幅跑贏房價」，到如今廣泛裁員縮開支，互聯網業寒冬讓人看得揪心，但事實又真是如此嗎？

科網業裁員成周期慣例

正如外界以各種緣由解讀裁員潮，大廠們卻仍沿用「正常優化」來降低關注。實際上，互聯網行業裁人現象一直存在，甚是常見。大裁員過往幾年一輪，似已成周期化慣例，平日少人留意的「柔性裁員」亦不鮮見。裁員是這個行業的常態，「寒冬」很多時只是被用來消解資本裁員用意的口實。

從業者與局外人對行業縮水及裁員的感知有很大差異。不止一名業內人士向記者透露，儘管外界看來大廠頻裁員，但就內部來說，不少部門卻苦於找不到合適員工。這即是互聯網業的用人現實，外界看來在裁員，但內部招新亦不會停，邊炒人邊請人，去老換新，是寒冬也是春天，背後是資本的盤算。

業務動盪常在 招人裁人降本增效

大廠裁員招聘同步的管理邏輯，很大程度取決於行業性質。一方面，中國互聯網業長期處於「應用創新」，而非創新，更多是靠模仿全球互聯網產品生態，以及緊密追隨西方技術發展趨勢而崛起，這決定了整個行業都是通過不斷搬運、不斷擴張、不斷試錯，來找到可提供豐厚盈利的產品項目。因此，業務擴張收縮注定動盪常在，項目立完又撤亦是常態，員工一批又一批聘完又炒即屬正常。

另一方面，互聯網業整體高薪水平，使得大廠長期處在人力供需市場上游，年輕人就業意願高企令其不存在招聘困難，對求職者吸引力與用工話語權都高過其他行業。因此，即便在高速發展時期，部分大廠都曾大舉擴招與逆向裁員並舉，用熱情高、知識新、負擔少的新人，不斷替換掉惰性強、技能舊、麻煩多的老員工，頻繁更替僱員亦能有效激發留用者的危機意識。故可說，裁人是為更好招人，招人是為更好裁人，背後邏輯都是純粹的「降本增效」，所有操作都是基於利益最大化。這從今年招聘和求職最受歡迎的行業上，也可見一斑。

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