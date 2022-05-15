穩陣擔當 公僕職位成首選 碩士畢業生：備考趕考一整年

就業傾向轉「體制內」 再迎「人生大考」

25歲的碩士畢業生季文珊（化名）是百萬「考公」大軍的一員，自去年6月至今，已陸續參加4場公考的她感到疲憊，「1場國考，3場省一級公考，幾乎一整年都在忙着備考和趕考」。季文珊報考的公務員職位多與自己所學法律專業相關，從法庭文員到公檢法行政再到定向選調生都有，工作地點都在一線城市，然而最終沒被錄取，「競爭很激烈，筆試排不進前二肯定不行」。

考公之餘，季文珊也在海投簡歷，參加招聘會和企業宣講，「儘管當公務員是我的最終理想，但也要有Plan B保底」。秋招期間，季文珊因自己985名校學位和海外留學經歷，先後收到3家知名企業錄用Offer，最後她選擇去了其中一家位於廣州、與能源有關的國企，放棄了另外兩家民營私企，「這類單位待遇好，而且能給我解決戶口」。「離公務員有一定差距，但國企也算穩定，算是退而求其次吧」，她說。

北大博士做城管 惹「大材小用」質疑

相較於私企或外企，內地高校畢業生近年的就業傾向正轉向「體制內」。獵聘網研究稱，2022年應屆畢業生中，有七成人希望在體制內找工作，因其「穩定，不會隨時被炒或公司突然倒閉」。「前程無憂」去年發布的報告顯示，國企是當年畢業生的求職首選。走出象牙塔的學生對在體制內工作的渴望，也放大了高校學歷近年不斷貶值的問題。2020年杭州某街道辦聘用了10名北大、清華碩博士引發熱議；2022年北京朝陽區公布的公務員擬錄用名單中，錄取者三分之二來自不同名校碩博士，其中一名北大博士因被錄用為城管執法崗位，惹來輿論質疑是「大材小用」。

西藏郵政科員招錄比近20000：1

體制內職業提供的穩定舒適的職業想像，讓投考的競爭者數量逐年上漲。歷年來國考的報考招錄比都在40：1的水平以上，2022年這一比例更達至60：1。且不同機構、不同職位之間的報考人數差距極大。華圖教育統計，2022年競爭最激烈的國考職位，是「西藏郵政管理局一級主任科員」，招錄比接近20,000：1。但也有些職位被「冷待」，如部分需要小語種技能或受專業學科限制、經常上夜班或從事危險作業，以及工作條件惡劣艱苦的職位，過往時常出現「零報考」。

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