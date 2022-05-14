市監總局立案查壟斷 知網回應全力配合

知網近年因「續費門」、「侵權門」等風波頻被推至輿論中心，引發內地網民及學術界對其「吃相難看」、「學術霸權」、「傷害科研環境」的聲討。「天價續費」一事，起因為中國科學院文獻信息中心4月8日發布一封措辭暗含不滿的內部通知，指知網憑其具影響力的市場地位，而續訂費高、續訂條件苛刻，其訂購費已成中科院集團資源引進中的「巨無霸」，因不堪近千萬元（人民幣，下同）續訂價格重負，考慮轉投使用其他論文數據庫。中科院作為內地科研實力強勁的國家最高學術機構，都消費不起知網，迅即引發關注。

事實上，知網過去已因漲價行為為輿論詬病，中科院亦不是首家負擔不起知網費用的機構。自2012年至今，包括北京大學、武漢理工大學、南京師範大學等院校在內，已至少有6間高校曾因知網漲價「離譜」，而暫停使用其服務。不僅如此，知網依據不同高校對其服務使用程度，與校方談判的包庫成交價格亦存在很大差異，從數十萬到今次中科院的千萬級別都有。儘管如此，但多數機構在日常科研與教學等現實需求下，後來又陸續恢復對知網訂購。

1999年清華創立 有官方支持

中國知網由清華大學和其旗下清華同方在1999年創立，由於背後有官方支持，近年獲得迅速發展。知網目前收錄了佔中國期刊總量43%的近4,000種期刊，其中核心期刊接近800種，截至2017年底已擁有個人用戶逾2,000萬人，機構用戶超過200家，近乎所有內地高校圖書館均係其客戶。相比維普諮詢、萬方數據等其他競爭對手，知網已擁有明顯的版權覆蓋優勢和產品多樣化的地位，這也是其可以仰仗賣方市場，給眾多高校持續漲價的底氣所在。

被指極低成本收錄文章擅取著作

與高收費、被指「店大欺客」對應的是，知網一直以來都以極低的成本收錄文章，壓縮版權支出。據《法制日報》報道，知網支付給版權作者的稿費「低到離譜」，除卻送贈自家出品的不同額度的「檢索閱讀卡」，收錄一篇博士或碩士論文，知網僅支付給作者100元或60元的稿酬。不僅如此，知網還涉嫌未經許可收錄著作而未向作者支付報酬，過往亦有多宗官非纏身。2020年8月，中南財經政法大學退休教授趙德馨發現自己有百餘篇文章被知網擅自收錄並供讀者付費下載，但未向他支付任何稿費，遂將其告上法庭，勝訴後獲賠70餘萬元。