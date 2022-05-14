北京聞風：李克強三提「穩就業」 證就業未穩 ／文：鍾鳴九

「財政、貨幣政策以就業優先為導向」，意味中央要財政、貨幣政策雙管齊下，保住市場主體，確保企業不會在受衝擊時不堪重負而裁員撤崗。其中提供內地80%就業機會的民企是重點關照對象。觀察人士預計，內地在後續政策上會擴大支出，側重減稅降費、退稅及發放補貼，提升市場主體抗風險能力。

李克強前兩次提「穩就業」分別是在4月27日的國務院常務會議上「決定加大穩崗促就業政策力度」，以及5月7日對全國穩就業工作電視電話會議作重要批示，值得注意的是李在批示中還指出「當前就業形勢複雜嚴峻」。

分析人士指出，半月內三提「穩就業」可見內地就業形勢面臨的挑戰確實不容小覷，一方面，世紀疫情與俄烏局勢進一步加劇經濟下行壓力；另一方面，內地2022屆高校畢業生規模首破千萬，預計達1076萬人，按年增167萬人；同時，今年《政府工作報告》提出要將城鎮調查失業率控制在「5.5%以內」，比去年「5.5%左右」要求更高，故中央和地方近期加緊行動應對就業挑戰。

上海多招助畢業生求職

中央層面，人社部副部長俞家棟日前稱，將從穩市場主體穩崗位、保重點群體保就業、優就業服務促匹配、強職業培訓提技能、重困難幫扶兜底線，5方面施策以緩解就業壓力。受今波疫情影響較大的上海致力解決高校畢業生就業問題，近期由11個部門聯合推出促進畢業生就業創業的相關文件，當地市屬、區屬國企今年的招聘計劃將安排不低於50%的崗位定向招聘上海高校畢業生，區、街鎮年度公務員和事業單位招錄計劃將向應屆畢業生傾斜。

此外，中共中央辦公廳、國務院辦公廳月初印發《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》，指導縣域經濟發展。業內人士稱，發展縣域經濟可推動基層就業，透過工業化吸納周邊農村勞動力，有條件的縣城也可跨區吸納勞動力，甚至引導大城市人才回流，從而幫助分散就業壓力。

文：鍾鳴九