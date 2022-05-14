多省「預設關閉」境外電話短訊 稱防詐騙

內地財經信息服務平台「藍鯨財經」昨日報道，近日有網民反映收到來自中國移動浙江的一則短訊，內容顯示浙江移動將「默認關閉」接聽國際及港澳台電話。中國移動浙江相關負責人確認相關安排，稱公司正通過短訊形式通知客戶，若需接聽國際及港澳台電話，用戶需發送1219至10086確認登記。

涵蓋港澳台 啟用需登記

上星期，河南三大電訊商也默認關閉客戶境外短訊接收。河南廣播電視台旗下「大象新聞」報道，近年境外詐騙短訊引發的騙案屢現，據河南省「打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作廳際聯席會議辦公室」工作要求，河南移動、河南聯通、河南電信5月7日起將國際及港澳台短訊接收業務，調整為依用戶申請開通，該功能將默認為關閉狀態。如河南用戶需接收，可攜帶本人身分證到電訊商門市或通過發送短訊確認開通。

除浙江和河南，「IT之家」報道，江西、河北已默認關閉用戶國際及港澳台短訊接收服務。其中河北從5月5日零時起統一關閉該功能，啟用需先辦理。

公安部「國家反詐中心」App周三公布，「刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法」5類電訊騙案，在所有電騙案中佔比近80%，但並無說明它們與境外的關係。上月中，最高檢察院、公安部公布5宗跨境電騙，涉及國家有柬埔寨和緬甸。