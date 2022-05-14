滬新個案回升 目標月中「社會面清零」

稱屆時「三區制」改回「風險制」

上海昨日通報，前日（12日）新增2096宗感染，較周三（11日）增長四成。市政府表示，全市疫情防控形勢「穩中向好」，雖有小幅波動，但99%以上患者在閉環管控中發現，目前目標是本月中實現社會面清零，屆時將逐步由應急處置狀態下的封控區（足不出户）、管控區、防範區，轉變為常態化防控下的高中低風險地區分類管理。

上海前日宣布半數區實現「社會面基本清零」（即社區內仍有患者，但連續3天新增個案少於區內總人口數比例的10萬分之一）。上海市委常委、常務副市長吳清昨就「社會面清零」和「社會面基本清零」之別解釋，稱以行政區為單位，倘連續3日單日新增個案，少於區內總人口的10萬分之一，屬社會面基本清零；倘連續3日無新個案，則是社會面清零，顯示已阻斷社區傳播。他強調，社會面清零是逐步解封、恢復常態化防控的重要前提。

目前楊浦區取代浦東，成為上海疫情最嚴重轄區，該小區單日新增感染549宗。楊浦區昨晚發布《告居民書》，即日起連續3天全員篩查，全區將「全域靜態管理」，居民須留家。

（新冠疫情）