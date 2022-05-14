統計局稱疫情受控 經濟反彈有望 上月收入跌四成 深圳：退稅保就業

新華社前日刊登日前對國家統計局副局長盛來運的訪問，盛來運稱，隨着高效統籌疫情防控和經濟政策效應逐步顯現，疫情衝擊有望逐步減弱，前期因疫情壓抑的經濟活動也將不斷釋放，經濟有望迎來復蘇的拐點，「從5月份情况看，吉林、上海等地疫情已經得到有效控制，復工復產有序推進，發用電量等一些先行指標已出現積極變化」。

不過，各地披露的數據並不樂觀。深圳市財政局周三（11日）公布，今年1月至4月，深圳一般公共預算收入1309.8億元（人民幣，下同），較去年同期跌12.6%。第一季度微增1.3%，主要來自1月的貢獻；惟2至4月連續3個月較去年同期下降，其中4月收入為255.3億元，較去年同期大跌44.2%。深圳市財政局解釋，主要是中央實施增值稅「留抵退稅」、製造業中小微企業緩稅等稅費支持政策導致。

疫下多停工 中央促退稅「靠前安排」

由於年初深圳、廣州、上海等多省市疫情反彈，多地封控無法開工，令經濟下行壓力加劇，總理李克強上月在江西強調，退稅、減稅、降費等政策都要「靠前安排」和加快節奏，上半年要「大頭落地」。1.5萬億元增值稅留抵退稅新政，已在4月1日起正式實施。

除了深圳，在第二季度之初，不少地方財政收入也都有下滑表現。上海徐匯區4月區級財政收入15.33億元，比去年同期減35.72%。廣西南寧市4月一般公共預算收入較同期下降6%，江蘇常州市下降4.5%。

3月出現疫情的東莞，市財政局近日召開財政收支形勢分析專題會，稱受疫情衝擊，加上去年高基數效應、新稅收緩繳、退稅等因素，形勢較嚴峻，提出要過「緊日子」。據市財政局披露，首季度一般公共預算收入為202.14億元，較去年增長1.4%。但東莞在首季度稅收收入增速由正轉負，較去年同期跌7.6%。非稅收收入則增長34.8%。一般而言，稅收收入佔公共預算收入比重愈高，財政收入質量愈高，反之則愈低。

粵開證券首席經濟學家羅志恆撰文稱，一季度中國財政收入主要是前兩個月的基礎，3月受疫情影響，二季度財政收支矛盾將加劇，部分地方政府收入增速或大幅下降，同時防疫和紓困支出增加，加大基層財政壓力。中央財政需繼續加大對地方轉移支付力度；加快發行專項債，擴大有效投資。

為緩解地方財困、支持退稅減稅等政策實施，「第一財經」報道，中央支持基層減稅降費和民生的8000億元轉移支付資金，已在4月下達至地方。

地方發債保基建 金額超過去3年

為對冲經濟下行，地方政府加快發行地方政府債券，保障重大項目建設。據「廣發證券」數據，1至4月新增地方債16,813億元，超過2019至2021年同期。其中廣東新增地方債發行規模達1727億元為最高，其次是山東、河南、浙江、四川。上海市政府也將於周一（16日）招標發行再融資債券，規模約654.8億元。

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676