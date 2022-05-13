深圳發最高級暴雨預警 中小幼停課

綜合中新網、南方網等報道，廣東省氣象局昨發布消息稱，本月10至12日上午，該省大部分市縣先後出現暴雨至大暴雨，局部地區現特大暴雨，中山三鄉鎮錄得全省最大累積雨量499.4毫米。廣東昨相繼發布20個最高的暴雨紅色預警、26個暴雨橙色預警及56個暴雨黃色預警。省氣象局分析，未來兩天強降水將持續，災害有滯後性，需做好防禦工作。

深圳昨發出首個全市範圍的暴雨紅色預警，當局表示今日或將繼續發布紅色預警，要求用人單位根據工作性質、防災需要等情况安排工作人員延遲上班、提前下班或停工，並為在崗以及滯留人員提供避險措施。自昨日起，包括深圳、廣州等13個地區，中小學及幼稚園都發出停課通知。

因應暴雨，廣州從化區全域發橙色預警，其中鰲頭、良口兩鎮為紅色預警，鰲頭鎮已有4262人轉移。珠海也發出紅色預警，全市啓動防汛二級應急響應；中山、江門等地要協助疏散受暴雨威脅的民衆。

山洪冲走3幹部 兩獲救

暴雨下昨日亦傳出人員失聯事件。據「封面新聞」報道，前天上午，清遠下轄的英德市黎溪鎮黨委委員李鼎新等3人乘車下鄉檢查汛情隱患點，途中被山洪冲走。截至昨日，兩人獲救，李仍無下落。