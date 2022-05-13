有網民稱出入境被盤問 護照遭剪 「清零不動搖」 移民局下令嚴限出境

該會議於周二（10日）下午召開，強調在疫情防控的重大緊急關頭，「要堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭」，堅定不移貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略，毫不動搖堅持「動態清零」總方針；又要求全力配合打贏「上海保衛戰」，大力支持「重中之重」北京防疫工作，同時督促吉林邊檢總站落實精準防控措施。

會議提出，「要指導各邊檢總站和出入境管理部門，支持配合地方打好疫情防控殲滅戰、阻擊戰。要嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發。要嚴密邊境口岸管控，嚴防滯留境外人員抵邊聚集、非法入境帶入疫情，確保人、物、環境同防同控，問題隱患動態清零」。

國家衛健委昨日通報，內地前日新增65宗境外輸入個案。

另外網媒「迪拜快報」早前報道，有中國民眾表示，他的友人本月8日自曼谷乘搭南航班機飛返廣州。在機場邊檢站，同機所有中國籍旅客都被邊防人員詳細盤問，包括「出國做什麼」、「你在國外的工作做什麼」、「這次回家的原因」等，並追問「是否還要再出去」。該人表示，當時排在友人前面、自緬甸返國的中國公民被盤問20分鐘；輪到友人時，邊檢人員差點要剪掉其護照，友人稱「父親患病，不出國了」後才保住護照，同機則有其他旅客的護照被剪掉。

另有內地網民表示，自己及其他人最近辦妥手續出國時，即使持外國綠卡亦被拒絕出境，中國護照都被剪掉。

留學中介稱當局叫停負笈中小學

中小學生出國留學現時也受限制，「自由亞洲電台」引述長期從事中國學生海外留學業務代理的廣州中介黃女士報道，中國政府已暫停公民出境就讀中小學，希望中小學生在國內接受教育。「現在國家已經說了，沒有必要的人不要出境。現在年齡太小的也不讓家長往外送」。

國家移民管理局發言人陳傑4月27日表示，今年首季中國公民出境1462.2萬人次，較上一季減1.2%，較去年同期減少5.9%。該局數據顯示，2021年上半年內地共簽發普通護照33.5萬本，主要事由為留學、就業和商務，簽發量為2019年同期的2%。

（綜合報道）

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