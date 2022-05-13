川震14周年 官方阻遺址悼念 遺屬：追究豆腐渣被扣逾50次

「今天西方飛來很大一群烏鴉，在以前聚源中學的校舍上空盤旋，心裏很感動，感覺是娃娃又回來了。就是一種自我安慰嘛，『你看娃娃回來了』，我們好些家長都哭了」，兒子在川震遇難的家長魯碧玉對記者說。聚源中學當年有超過200名師生罹難，是死傷最嚴重災區之一。

圍封原校舍外街道 公安戒備

如同過去每年，難屬都會重返傷心地悼念。昨早有約七八十人到舊校舍附近街道，擺放白鮮花、燒紙錢悼念，現場有便衣、公安戒備。魯碧玉表示，當局與去年一樣，在現已改建為新樓房的原校舍外的街道圍封，家長無法內進，只能在相隔約200米的街邊悼念，「這兩年不讓進，家長也不想發生衝突，擔心萬一被拘留影響（事後領養的）娃娃，就在街上燒紙」。

上訪家長減 信疫後續維權

魯碧玉多年來一直為兒子追究豆腐渣工程責任，被扣留超過50次。災後她領養了一名小孩，現年10歲。魯表示，近年因疫情等原因，作為家長的她離開都江堰也要報告學校，加上收養的小孩長大，上訪家長較往年大減。「特別害怕影響娃娃，跟政府的糾葛，也不想讓娃娃看到，影響他成長。加上沒有信心，方方面面的原因心力交瘁」。不過她仍然相信疫情過後，多數家長仍會堅持維權討回公道。

另一名到場拜祭的家長張女士表示，14年來政府沒給她一個說法，自己生了二胎後難繼續上訪，無處伸冤；但喪子之痛不曾消失，自己仍時常失眠。現時每年回來悼念，是一個寄託。

明報記者