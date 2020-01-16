載122人 藏航客機衝出跑道焚毁 36人輕傷 乘客：氣墊梯燒着跳機逃生

重慶江北國際機場通報，昨早8時09分，西藏航空TV9833航班在重慶江北國際機場起飛時偏出跑道，航空器機頭左側起火。113名旅客和9名機組人員全部撤離，輕傷旅客送市內醫院救治。另據西藏航空官方微博消息，所有旅客和機組人員撤離，受傷旅客均為輕傷，送往醫院治療。

「飛機突右傾 聞嚴重異響」

現場網民拍攝的多段短片顯示，事發時客機左側燃起大火，航班機組人員和乘客緊急從充氣滑梯逃生。逃生時有人大哭尖叫，有人受傷。數輛消防車隨後到場展開救援，很快將機身大火撲滅。「中國新聞周刊」報道，在林芝開公司的龍姓乘客表示，客機原本6時多起飛，後推遲到8時多，「正起飛的時候突然向右傾斜，我好像聽到飛機有嚴重的異響，然後飛機被撞擊了」。他遂俯身抱頭蜷縮身體，抓住前面的椅背。

飛機很快停下來，龍氏隨乘客走向逃生口，並勸阻一些仍在找行李的乘客，甫跳下飛機，看到飛機左邊火勢很大；在轉移至安全地方後才發現自己受傷，「胸腔裏面痛，腰也痛」。送院醫治後龍氏已無大礙。

乘客趙先生則提到，飛機不是一起飛就衝出跑道，「輪子爆了，所以飛機沒拉起來就衝出跑道了」。還有乘客表示，飛機側偏後，他從窗口看到飛機在漏油，且有起火迹象。乘務員很快打開應急艙門，氣墊滑梯彈出後，他是第二個跳下的逃生者；很快前艙門的氣囊亦因大火爆開，其他乘客只能從後艙門跳下逃生。

機組稱現異常「按序中斷起飛」

民航西南地區管理局事後表示，機組人員反映，飛機在起飛時出現異常，按程序中斷起飛，偏出跑道後引擎擦地起火。受意外影響，重慶江北國際機場一度關閉跑道，附近航班部分轉移備降成都雙流國際機場。

專家：高速下不起飛危險

有內地航空專家表示，飛機起飛時衝出跑道起火的情况極少見，「飛機起飛滑跑時，速度已經起來了，高速情况下飛行員臨時決定不起飛，其實是很危險的。但既然他們做出這個選擇，說明有更危險的情况」。北京航天航空大學專家王亞男稱從機身裂痕來看，飛機報廢無疑。「極目新聞」引述專家分析，懷疑飛機起落架或滑輪現問題，引擎出故障的概率相對較小。

這是內地今年內第二宗嚴重航空事故，東方航空MU5735航班3月21日於廣西梧州墜毀，機上132人全數罹難，事故原因仍在調查。

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