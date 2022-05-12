李孟居刑滿仍受管制 親友促陸准返台團聚

台灣人權促進會昨轉發一份由李孟居堂弟李孟修、堂妹李淑芳署名的聲明。這也是李的家屬2019年9月以公開信呼籲外界勿過多揣測後，首度公開發聲。據中央社報道，聲明表示，無法理解在大陸的法律制度下，為何同樣被判決剝奪政治權利2年，李孟居仍被迫滯留大陸並接受管制。李家親友表示，誠摯希望大陸當局盡快讓李孟居返台。

國台辦：依法規結合案情決定

在國台辦昨舉行的例行記者會上，發言人朱鳳蓮表示，對於台人在陸執行剝奪政治權利附加刑的問題，有關部門均「嚴格依照法律規定結合個案情况作出決定」。

至於上月中返台的李明哲，前日稱李孟居家屬低調救援策略沒有作用，「如果你是忍氣吞聲那就只能讓人擺佈」；又稱大陸對他是「非法的公開審判」。朱鳳蓮表示，李的不實之辭不值一評。她透露，李明哲曾23次撰寫親筆供詞及悔過書，詳細交代其犯罪經過，多次表示認罪悔罪。「李明哲返台後，仍需嚴格遵守相關要求。」