粵140鎮街錄大暴雨 廣州「倖免」 入汛後最強降雨 53預警生效

行車隧道口掛水泡 多地停課在家工作

綜合中新社、南方網等報道，早在前天，氣象部門即提前作出暴雨預報。廣州市防汛防旱防風總指揮部也發布通知，前天起至今天（12日）24時，廣州全市中小學幼稚園停課，並倡導居家辦公；珠海、江門、中山也通知全市所有中小學、幼稚園停課。連廣州一些行車隧道口，也掛上逃生用的水泡。廣州應急部門同時提醒，請廣大市民盡量少出行、多居家，如有必要可適當備齊2天生活物資。

昨日，廣州市民並未等來暴雨。據廣州市氣象台統計，截至昨上午8時，廣州市出現小雨局部中到大雨，全市平均雨量2.32毫米。不少網民調侃：「說好的暴雨呢？」 、「整個廣州都在等雨」、「這就是傳說中的最強降水嗎？」

穗網民：說好的暴雨？ 當局：雨水分佈不均

對此，中國氣象局官方微博「中國天氣」稱，「廣東暴雨確實來了，但雨水分佈不均勻」。廣東省氣象局也表示，廣東此次強降雨具有雨水分佈不均勻的特點，在珠海、中山、陽江、清遠、江門5地均錄得特大暴雨量級的雨量。不過，廣東省氣象部門昨日傍晚再預計，「最強降水」對廣東的影響可能要到14日才部分減弱，廣州或仍有降水高峰期。

截至昨上午9時20分，廣東已有53個暴雨預警生效，其中7個紅色預警、12個橙色預警。其中各市雨量最大的鎮街有：珠海斗門區乾務鎮326.3毫米、中山三鄉鎮319.1毫米、陽江陽東區合山機場301毫米、清遠清城區飛來峽鎮284.3毫米、江門新會區沙堆鎮257.5毫米。而在昨日午後，廣州從化、花都北部及增城的北部也陸續出現大暴雨。

由於提前預警，多地暴雨除對民衆出行造成影響外，廣東暫未有災情報告。廣鐵集團則啓動防洪應急響應，昨至明日，途經京廣線、江湛線、廣珠城際、廣深城際、佛肇穗深城際、杭深線等部分列車已停運或調整運行區段。