美情報總監：現至2030年 大陸對台威脅危急

海恩斯（Avril Haines）與國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）出席參議院軍事委員會聽證會時，海恩斯回應議員提問表示：「他們（中國）正努力想讓自己實際上能達到一個地步，亦即使他們的軍隊能夠頂住我們的干預接管台灣。」海恩斯又稱俄烏戰爭讓中國學到兩個教訓。一是北京要「入侵」台灣，須深思熟慮美歐聯合制裁的力度；其次考量美國可能干預，解放軍是否有信心奪取台灣，這將影響中國決策。

美艦穿越台海 解放軍稱發錯誤信號

另據「觀察者網」報道，日本防衛大臣岸信夫10日在記者會上提到，自衛隊監測到包含中國海軍航母遼寧艦在內的8艘艦艇編隊在2日穿越宮古海峽進入太平洋後，持續6天執行了「遠超100次」的艦載機起降演練。而美國海軍宣布，美國海軍提康德羅加級導彈巡洋艦羅亞爾港號（USS Port Royal）10日穿越了台灣海峽，並稱此舉是展現美國對自由開放印太地區的承諾。

解放軍東部戰區微信公眾號報道，新聞發言人施毅大校對此表示，「美頻頻上演此類戲碼、滋事挑釁，向台獨勢力發出錯誤信號，蓄意加劇台海緊張局勢。」台國防部稱，全程掌握美艦由南向北通過台海時台灣周邊海域、空域相關動態。