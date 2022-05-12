拜登：正考慮是否撤對華關稅

應對高通脹視作「國內首務」

拜登10日就經濟政策發表講話，強調正針對持續高通脹採取行動，承諾把該問題作為「國內的首要任務」。「美國之音」報道，在被問到是否會考慮撤銷前政府對中國實施的關稅。拜登表示正在考慮採取這項措施，但「還沒有對此作出決定」。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）當天亦稱，「我們不認為總統上任時已有的一些關稅措施對我們很有利」，正繼續審視在哪些方面可以採取措施，以幫助受到關稅影響的一些行業，預計在未來數周會作出更多說明。

外交部：貿戰沒減美貿易逆差

對此，外交部發言人趙立堅昨表示，中美經貿合作的本質是互利共贏，貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方單邊加徵關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界。他說貿易戰到目前為止，並沒有減少美國的貿易逆差，反而讓美國公司和消費者增加了開支。自關稅生效以來，已使美國公司損失超過1.7萬億美元，每年還使美國家庭開支增加1300美元；從2018至2020年，美國丟失超過24萬個工作崗位。「這些數字可以充分說明貿易戰對誰都沒有好處。美國政府是時候重新考慮並盡早取消這些加徵的關稅了。」

美國正經歷40年來最嚴重的通脹，美國有線電視新聞網（CNN）分析稱，美國對華加徵的關稅使美國企業從中國進口商品的成本提高，但其中一些商品在美國本土的生產速度又難以滿足市場需求。隨着美國通脹率的飈升，商界對拜登政府的壓力愈來愈大。