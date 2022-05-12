世衛開腔批「清零」 中國斥不負責任 聯國微博刊譚德塞評論被消失 微信指文章「違法」

儘管中國民間對放鬆疫情防控的呼聲日漸增長，但中央政治局常委會上周明確要「堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭」。譚德塞周二（10日）在媒體簡報會上，罕見公開評論中國對新冠病毒採取清零政策，他說：「考慮到這個病毒的表現，且我們已預料到它未來還會變異，我們認為這（清零）是不可持續的。」他並透露，世衛官員已同中國專家討論這個問題。世衛組織官方微博帳號據稱昨日凌晨發布譚德塞的評論，但一個小時後即告「消失」；有網民轉載外媒有關消息，也一併「消失」。

爆疫以來 世衛被批與華關係密切

聯合國昨早亦在新浪微博的官方帳戶發出帖文（圖），惟其後消失，懷疑已被刪除。不但連帖文截圖被刪，甚至連譚德塞的照片也成為審查目標，有網民寫道：「譚德塞成了劣迹藝人了嗎？」聯合國在微信的有關文章仍存在，但顯示「違反相關法律法規」，被禁止分享。自疫情2020年爆發以來，世衛組織被外界批評與中國關係密切。年初的北京冬奧，譚德塞亦有出席。

外交部：內地有條件有能力動態清零

譚德塞的言論昨在內地掀起軒然大波，外交部表示，無論疫情有多困難，中國政府和人民有充分的信心打贏疫情防控硬仗，有條件、有能力去實現動態清零，強調這是最適合中國的疫情防控政策；又引述《刺血針》（Lancet）雜誌3月一篇論文稱，新冠大流行期間，全球超額死亡估計達1820萬人，超額死亡率為每10萬人120人，中國超額死亡率僅為每10萬人0.6人，「正是得益於堅持『動態清零』總方針」。被追問要求評論譚德塞發言的時候，外交部發言人趙立堅不點名批評，稱「希望有關人士能夠客觀、理性看待中國疫情防控的政策，能夠更多的了解事實，不要發表不負責任的言論」。上月12日的外交部記者會上，趙立堅曾稱中方動態清零政策符合中國實際和世界衛生組織指導原則。

上海復旦大學研究團隊曾在《自然醫學》期刊發表研究文章，指出鑑於老人接種率低且中國依賴效果較差的國產疫苗，中國3月份大力推動疫苗接種所致的免疫水平，不足以預防Omicron。研究指出，如果沒有大規模檢測和嚴格封控等措施，疫情高峰期的深切治療牀位需求是實際牀位數量的近16倍，半年內可導致155萬人死亡。

胡錫進：不應從外部拆中國抗疫的台

《環球時報》前總編輯胡錫進昨亦表示，世衛組織這個時候談論中國的事情，理應要考慮他們的話會在中國產生什麼影響，「他們不應從外部拆中國抗疫的台」。既然他們指出中國的辦法不可持續，那麼他們應該給出一個更有效更可持續的辦法來。「但他們又給不出來！」。有網民則稱要和譚德塞作鬥爭。

除了譚德塞，根據法國總統府的新聞稿，法國總統馬克龍在前日與國家主席習近平通電話時，亦呼籲中國應考慮在華法國人的擔憂，特別是保持與法國的航空聯繫，允許法國人前往機場並確保兒童不會被迫與家長分開。

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676