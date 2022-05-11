拒認間諜罪 李明哲：不能出賣「國家」

稱認顛覆罪因想回家 入獄遭勞動壓迫

《聯合報》報道，李明哲在記者會上講述自身從外省人、「大中國思想」，到投入人權運動、認識妻子李凈瑜的過程，以及被捕後遭大陸國安往間諜罪偵辦、在獄中面對血汗工廠勞動壓迫等。李明哲表示，他軟弱地承認顛覆國家政權罪，是因為父親年老。中央社報道，李明哲說，大陸方面曾頻暗示兩岸有間諜交換，只要承認是由政府出資要求做這些事情，「我堅持不認間諜罪，因為這會牽連政府，我不能出賣我的『國家』」。他說所做的這一切都是為了回家。

李明哲又說，在關押期間，最擔心的是台灣人怎麼看這個案子，但他運氣很好，妻子和援助的各界NGO團體，都以維護受難人尊嚴、台灣主權的方式協助，他也收穫很多人的關心。對於在香港反修例期間在深圳被捕的台商、鄉政顧問李孟居迄今仍未有更多消息，李明哲認為，這突顯李孟居家屬低調救援策略沒有作用，「如果你是忍氣吞聲那就只能讓人擺佈」。