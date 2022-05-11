「台是中國一部分」 美國務院官網刪去 北京：掏空「一中原則」小動作

刪「不支持台獨」 納台「六項保證」

美國之音報道，美國務院官網上，主要更改部分在台灣網頁的「事實情况」首兩段。新版首段刪除對「一中政策」的解釋，包括「台灣是中國的一部分」。更新為「作為一個領先民主及科技重鎮，台灣是美國在印太地區的主要伙伴，美國與台灣共享相似的價值、深厚的商業及經濟連結與堅實的民間關係，這形成了我們之間友誼的基石，也是擴大美國與台灣接觸的動力」。

第二段刪除「美國不支持台灣獨立」，及「1979年的《台灣關係法》提供美台灣非官方關係的法律基礎，並銘記了美國協助台灣維持防衛能力的承諾」。改為「美國長期以來有一個中國政策，這是以《台灣關係法》、美中三個聯合公報及六項保證為指引」，新版本將《台灣關係法》置於中美「三個聯合公報」之前，並納入涉及對台軍售的「六項保證」。

美稱「一中政策」沒改變

對於有關更新，美國國務院發言人回應說，美國的「一個中國政策」沒有改變。40多年來，美國的「一個中國」政策受到《台灣關係法》、三個聯合公報及六項保證的指引。美國對台灣的承諾堅如磐石，並且有助於台海及地區的和平穩定。台外交部發言人歐江安亦指出，美國相關政策沒有改變。

外交部發言人趙立堅昨日回應稱，歷史不可篡改，事實不容否認，是非不能歪曲。美方在中美三個聯合公報中，就台灣問題和一中原則作出了鄭重承諾。現在美方修改「美台關係事實清單」，這是虛化掏空一中原則的小動作，這種在台灣問題上搞政治操弄，試圖改變台海現狀的做法，必將引火燒身。

《環球時報》引述復旦大學美國研究中心副主任信強表示，美國政策表述上的變化，意味着美國未來會在不支持「台獨」上繼續弱化，甚至不會再公開強調這一立場，更不會在實際政策層面上體現出來。他並預測，美國未來還會進一步提高美台實質關係，例如官員互訪或者支持台灣「有意義地參與聯合國系統」，另外可能加大對台軍售或者加強情報共享等，「將愈來愈鮮明地扶持民進黨政府抵抗來自大陸的壓力」。