譚德塞：中國清零策略不可持續

法新社報道，譚德塞在新聞發布會上說：「當我們談論清零冠狀病毒戰略時，考慮到病毒現在的行為以及我們對未來的預期，我們認為它是不可持續的。」他又表示，已經與中國專家討論過這個問題，並表達這種方法不可持續的意見。而世衛組織緊急情况主任瑞安（Michael Ryan）亦表示，是時候按下重置按鈕了，他說，抗疫政策除了平衡對社會和經濟的影響外，亦應表現出「對個人和人權的應有尊重」。

增3014宗 上海地鐵首全面停駛

上海疫情回落，不過地鐵僅餘兩條仍在行駛的路線，昨午後突然宣布停駛，至此上海地鐵全面停駛。

上海封控超過一個月，前日（9日）單日新增3014宗本土病例，其中2780宗屬於無症狀感染。當局指這2000多宗，絕大部分是近郊區和中心城區的老舊小區、舊式里弄感染，那裏居住生活環境、衛生條件相對較差。市衛健委表示，將會重點在老舊小區、城中村等開展攻堅工作，強化定期篩查，早日實現社會面清零。

自3月底封城後，上海全市僅剩6號與16號線仍在行駛。不過上海地鐵昨日午後突然宣布停駛這兩條線，原因是「接上級通知」。至此上海地鐵20條線路全面停駛，這亦是上海地鐵建成以來的首次。

當局：不存在破門入屋強制消毒

另外，「強制入屋消毒」是近日熱門話題。網上影片顯示有防疫人員入屋消毒，在屋內各個角落大量噴灑消毒劑，被質疑做法粗暴，並可能造成屋內物品損毁。微博用戶「l5333」亦上載相片，指「入戶消毒人員簡單粗暴，消毒前從未聯繫過住戶」。

有指黃浦區淮海中路街道西成里有工作人員「強制入屋消毒」，當局昨指，有關消毒工作是在徵詢居民意願後入戶消毒，絕對不存在破門入屋等強制消毒行為。上海市住房城鄉建設管理委副主任金晨昨指，社區人員要了解屋內是否有特別的保護需求，居民主動告知屋內對消毒劑敏感的物品，便於消毒人員選取更有針對性的消毒方法。

綜合報道

（新冠疫情）