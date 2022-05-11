慶共青團百年 稱黨「始終向青年敞開大門」 習：培養青年黨員 保紅色江山永不變色

明報記者

共青團於1922年5月5日成立，當時團員約5000人。據共青團中央近期發布的中國共青團團內統計公報顯示，截至2021年12月31日，全國共有團員7371.5萬名。昨天的慶祝大會，包括6名政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等均有出席。

提4點希望 要勇於自我革命

在致辭中，習近平回顧了共青團在中共領導下走過的百年歷程。在新時代，習近平表示，共青團積極投身偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想波瀾壯闊的實踐，堅持守正創新、踔厲奮發，全面深化自身改革，團結帶領廣大團員青年在脫貧攻堅戰場摸爬滾打，在科技攻關崗位奮力攀登，在搶險救災前線衝鋒陷陣，在疫情防控一線披甲出征，在奧運競技賽場奮勇爭先，在保衛祖國哨位威武守護，在黨和人民最需要的時刻衝得出來、頂得上去，展現出自信自強、剛健有為的精神風貌。

習近平表示，百年征程塑造了共青團堅持黨的領導的立身之本。沒有中國共產黨，就沒有中國共青團。共青團從誕生之日起，就以黨的旗幟為旗幟、以黨的意志為意志、以黨的使命為使命，把堅持黨的領導深深融入血脈中，形成區別於其他青年組織的根本特質和鮮明優勢。

講話中，習給共青團提4點希望：第一，堅持為黨育人，始終成為引領中國青年思想進步的政治學校。其次，自覺擔當盡責，始終成為組織中國青年永久奮鬥的先鋒力量。第三，心繫廣大青年，始終成為黨聯繫青年最為牢固的橋梁紐帶。第四，勇於自我革命，始終成為緊跟黨走在時代前列的先進組織。

稱入隊入團入黨「人生三部曲」

習強調，在實現中華民族偉大復興征程上，中國共產黨是先鋒隊，共青團是突擊隊，少先隊是預備隊。入隊、入團、入黨，是青年追求政治進步「人生三部曲」。中國共產黨始終向青年敞開大門，熱情歡迎青年源源不斷成為黨的新鮮血液。「黨和國家的希望寄託在青年身上！」

十八大後 習曾嚴厲批評共青團

在江澤民及胡錦濤時代，具有在團中央工作背景的高官被視為「團派」，代表人物包括前國家主席胡錦濤、前國家副主席李源潮、總理李克強、副總理汪洋、副總理胡春華等人。

中共十八大後，習近平對共青團嚴厲批評。2015年5月，習近平曾在內部講話中嚴厲指摘，指共青團「高位截癱」，即多年來「官僚化」、「空殼化」，省市委以下的團組織基本不起作用，令中共在青年中的影響力跌至最低點。隨後，共青團中央書記處在《人民日報》刊文自省，稱面對新形勢新任務新挑戰，共青團如果不積極應對、不改革創新，就不僅是跟不上、不適應的問題，而且可能失去組織存在的價值。

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