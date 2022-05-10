美特戰隊在台協訓畫面曝光 台軍證軍事交流 稱常態既定行程

台媒：海陸空特訓 傘兵空降見外國人身影

據《聯合報》報道，台屏東縣潮州鎮長周品全日前在facebook貼文，披露一系列近日拍攝跳傘場上空傘兵空降照片。在照片中，除有與基本傘訓圓形傘不同的方塊傘外，還出現不少「外國人」，且服飾與台軍明顯不同，穿戴高空供氧頭盔裝備與台軍一同「降落」，所使用灰色傘具也非台軍制式，地面並有外籍人士持用具備長程天線的通訊裝備導航與安全管制，引導「滲透傘」循序降落。

報道指出，這是美軍今年抵台負責協訓任務的美軍ODA特戰分隊，駐地在沖繩，分隊除在台中的谷關活動外，也南下與台高空特種勤務中隊實施滲透傘協訓。台陸軍特戰部隊高空滲透跳傘目前仍局限在1萬米以下高度，舉凡夜間高空跳傘、戰鬥全裝、高空供氧、2萬米跳出、長程滑翔、小組滲透特攻特戰技等，仍有賴美軍輔導。

美軍在台代號「Balance Tamper」的台美特戰部隊互動協訓，每年依據雙方任務與需求，執行一到二次。美軍特戰第一總隊曾拍攝「EXCELLENCE」（卓越）一片，大量使用美軍在台灣與台軍共同操演的畫面，在國際宣傳部隊形象。但全片去年曝光後不久就下架。

公開秘密變證實 台學者指警示北京

台灣軍事學者表示，過往美軍抵台交流協訓已成公開的秘密，惟過去台美雙方一向只做不說，近來則對外公開證實，主要目的是美台方面想以此警示北京，只要再以軍事行動向台灣逼進一步，美台軍事合作關係也會相對更升級一步。

對於美台軍事聯繫，中方一向表示堅決反對和強烈譴責，國防部亦強調將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

另據《解放軍報》報道，5月6日至8日，解放軍東部戰區組織海、空、常導等兵力，在台島以東和西南海空域實兵演練，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。台灣和日本媒體近日則連續報道，解放軍軍機過去3日都在台西南空域出現，航母遼寧號在有關海域活動的消息。