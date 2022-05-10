「大白」上門消毒 噴灑電器家俬捱批

防疫人員入戶消毒的短片近日廣泛傳播。拍攝短片的人員說：「我們配合專業消殺組入戶對你戶進行消殺，我現場（拍）視頻等待以後取用。」接着，拍攝者將鏡頭轉向身著防護服正在消毒殺菌的人員，開始展示他們的消毒工作：工作人員將打開雪櫃並向內噴灑消毒水，並將雪櫃內的冷凍食品取出丟掉。同時往地板、電視、梳化噴灑大量消毒水。

網民以為上海 徐州睢寧「認責」

一名自稱屋子被消毒的網民表示：「（衣服）全褪色，冰箱清空，日常接觸用品全當醫廢，碗筷浸泡。」網民指摘防疫人員消毒簡單粗暴，由於上海當局宣稱進入了「掃街、掃樓、敲門」不留死角的消菌殺毒階段，不少網民以為影片反映的是上海的情形。不過，《中國新聞周刊》昨引述江蘇徐州睢寧縣宣傳部工作人員回應，網傳短片是根據當地防疫政策，對陽性病例和無症狀感染者住所終末消毒，全程錄音錄影，按專家指導意見結合消毒要求執行，雪櫃內物品按要求處置，事後已為居民補償食品及消毒禮包。

網民批消毒粗暴 「同層連坐」無理

除了消毒簡單粗暴，亦有不少上海網民發文指，目前只要一層樓有居民核酸結果呈陽性，整層樓的住戶都會連同被帶去隔離，這種「一人感染、全樓轉運」以及「同層連坐」的強硬做法極不合理。一名居住在上海靜安區的居民表示，自己所居住的樓內出現一宗陽性病例，居委會隨後便通知同樓的居民都要被隔離，而這樣的情况在其身上連續發生了兩次。

（新冠疫情）