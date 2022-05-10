批鼓動棄清零 華大使：西方想看中國笑話

稱西方盼中國「切爾諾貝利時刻」

觀察者網報道，盧沙野在訪問中表示，事實和數據表明，堅持「動態清零」是符合中國國情的科學選擇。「中國人口是法國的20倍，如果按法國的比例發生確診和死亡病例，一定會釀成不可想象的災難。」他說，即便對這一點心知肚明，一些法媒和學者仍在鼓動中國放棄「動態清零」。

盧沙野說，假如中國政府聽從他們的建議，當中國確診病例和死亡病例數量激增時，同一批人恐怕就會轉而指摘中國政府不負責任、草菅人命。因為在這些人眼中，無論中國政府怎麽做都是錯的。他們關心的不是中國人民的生命和健康，不是中國的經濟社會發展，不是中國人民的福祉和自由，而是想看中國的笑話，等着盼望中國的「切爾諾貝利時刻」早日到來。

他稱中國有信心、有能力築牢疫情防控屏障，鞏固住來之不易的疫情防控成果，實現經濟社會發展預期目標，那些成天盼望中國失敗、崩潰的人注定會失望。

（新冠疫情）