憲法學者批「強送方艙強進民宅」非法 內地網民「洗版」轉發遭刪 童之偉微博禁言

據上海衛健委最新數據，上海前天新增322宗本土確診和3625宗無症狀感染。在發布會上，當局表示毫不動搖堅持「動態清零」總方針，把降新增作為重中之重。

在防疫期間，近期陸續有網民上載影片，顯示身著防護服的人員用力敲門，甚至破門及用各種方法強行進入民宅，要把人帶走。也有官方的通知顯示，一棟樓只要出現一宗陽性，整棟樓居民就會被轉移隔離等。

稱文章經20多教授表意見修改

憲法學者童之偉撰文稱，上海市任何組織或官員用強制手段強行把除病人、病原攜帶者、疑似病人以外的任何居民送方艙隔離的做法都構成對相關公民人身權利的非法侵犯，應該承擔相應法律責任。他又指出，已經受到人身權利被侵犯的任何市民在事後有權依法向人民法院提起訴訟，以得到法律保護和補救。

童之偉是內地知名憲法學者。此前，在薄熙來未落馬前，童即撰文呼籲，重慶的「掃黑除惡」有可能淪為「黑打」。在題為〈對上海新冠肺炎病毒防疫兩措施的法律意見〉的文章中，童之偉提出，上海當局對居民使用強制手段移送方艙醫院隔離的做法是非法的。其理據是，《憲法》規定：「緊急狀態」必須經全國人大常委會或國務院宣布才出現或存在，「絕對不是任何機構或官員可以隨意認定和信口開河宣告的」。 此外，上海市有官員強制要求居民交出住宅鑰匙、離家，並聲稱要入戶消毒殺菌。對此，童之偉認為相關做法違反憲法之「公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅」。文章認為，Omicron病毒毒性不強，危害不大，應防止防疫過度，防止嚴重得不償失。

童的文章迅速獲得大量內地網民轉發，不過，在微信公眾號、朋友圈及微博等多個平台，該文很快都被刪。童的微博帳號前天晚上已經被禁言，其微博有超過46萬名追隨者。

在文末，童表示，在撰寫此文章過程中，包括華東政法大學、復旦大學、北京大學等等教育學術機構的總共20餘名教授表達了意見；復旦大學國際關係與公共事務學院教授桑玉成提出了重要修改意見。其言外之意，文章觀點獲得了這些學者的支持。

此前，據《新民晚報》4月下旬的「情况簡報」，上海政法學院教授、上海市社會建設研究會副會長湯嘯天稱，上海在防疫期間出現政府涉嫌違法的苗頭，有關措施引起民眾不滿。

律師促審視「一陽性全樓轉運」

另外，在有居委會貼出「一人陽性，全樓轉運」的公告後，上海律師劉大力也在前天具名致信給上海人大常委會，內容是緊急請求上海市人大常委會依法審查新冠密接者全部隔離的防疫措施的合法性和適當性，並緊急討論如何在防疫的同時保障市民的民生權利不被侵犯的建議。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676