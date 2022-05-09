「帝吧」IP在台惹質疑 陸媒：非判斷愛國標準

帝吧網民：民進黨「造謠抹黑」

「帝吧」相關facebook社群管理員被定罪，有「帝吧」網民表示，民進黨當局搞得認真，恐嚇「帝吧」要立案偵辦，說明他們心虛。島內輿論以IP歸屬地來抹黑「帝吧」，反而印證了蔡英文當局想要的兩岸對立，因為只有這樣蔡當局才有政治資本可撈。該網民稱，從香港修例風波，可以看出搞「假新聞」認知作戰是「顏色革命」的主要手段。而從俄烏戰爭來看，「假新聞」的認知作戰也成為現代戰爭的主要手段，造謠成本低，闢謠成本高，總想以小博大爭取空間的民進黨當局才是「箇中好手」。

「帝吧」IP地址不在內地被網民笑「離岸愛國」，內地傳媒「網易新聞」評論稱，「帝吧」聚集「愛國」的熱血青年，愛國與否不是看他的IP屬地在哪裏，而是看他說了什麼、做了什麼，這才是重點。評論稱，IP屬地只是一項顯示IP地址的功能，並不是「愛國」的標準。