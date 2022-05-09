夫婦赴江西受訓 在台發假新聞判緩刑

任冠「帝吧」名義社群管理員

據《自由時報》報道，台檢調人員調查，37歲尹垣程2016年間承接管理facebook社團「帝吧中央集團軍」及「帝吧根據地」等社群，2017年與來自山西晉中市的劉慧結婚，定居花蓮縣。台法務部調查局資安站副主任在記者會稱，兩人2019年8月赴江西接受網軍訓練，返台後即在台灣總統大選、疫情期間散布假訊息。

依據調查，尹垣程fb帳號經常被禁言，因此找人用繪圖軟件，把他人的健保卡、護照上姓名修改成「夏心語」等20種假名，使用假名、假證件向fb申請眾多分身帳號，妻子劉慧則用電腦繪圖軟件修改「香港永久性居民身分證」樣本，偽造「紀林楓」等假分身，向fb申請帳號，兩人被指在2020年1至3月疫情期間上網放假消息。起訴書指出，尹垣程以管理員身分審核通過，「我現在對台灣真的太失望，我叔叔是民進黨議員，我偷看到他和高嘉瑜視頻聊天時提到武漢肺炎，說現在台灣已經超過817例，死亡500，特別是屏東和台南是重災區，但是蔡政府不敢公布，怕引起民憤」、造假台國家安全局密報公文指出「前總統李登輝因罹患新冠肺炎逝世」、「蔡英文總統疑感染武漢肺炎送治」等不實謠言。

妻扮香港人開分身

夫准「李登輝染疫亡」等謠言發布

2020年12月，尹垣程夫妻遭逮捕移送法辦，尹垣程否認罪行，向檢方辯稱只是「開玩笑」，按下審核通過的文章他都沒注意看。但檢方認為，他管理的社團成員多達7萬人，對文章管理並非一律同意發布，而是部分准許、部分拒絕，主觀上出於散播疫情不實信息目的。

「帝吧」最初是活躍在百度貼吧，經常參與或發起「網上出征」，自詡「帝吧出征，寸草不生」。「帝吧」曾發聲明指，「沒有任何外拓展平台，帝吧僅局限於貼吧」。台灣的facebook社群與內地「帝吧」並無附屬關係。