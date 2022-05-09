快測缺貨陸稱協助 台：中共藉機分化

增4.4萬陽性 當局稱抗疫兼顧經濟

台中央流行疫情指揮中心昨日宣布，新增44294宗本土病例，較昨天的數字略降；另新增12宗死亡、118宗中重症個案，皆創今年單日新高。

據中央社報道，大陸國台辦7日晚間發布朱鳳蓮答記者問的新聞稿。朱鳳蓮表示，4月以來，台灣疫情快速蔓延，近日每天新增確診病例超過3萬宗，廣大台灣同胞急需的抗原檢測快篩試劑嚴重短缺，「我們對此十分關切」。朱鳳蓮稱，針對台灣所需要的抗原檢測快篩試劑，台灣有關企業有對接大陸相關生產企業洽商採購的需要，陸方願提供協助，「我們十分牽掛島內同胞生命健康，希望疫情早日結束，生活恢復正常」。

對此，陸委會回應稱，台灣衛生福利部多次說明，快篩試劑的進口規定與審查有相關流程，政府在採購合法、品質合格、價格合理的前提下，持續尋找合法進口來源，達到價穩量足的目標。陸委會指出，面對這波疫情，台灣社會有更強韌的防疫根基，可以做到「重症求清零，輕症可控管，正常過生活」的防疫目標。台灣疫情以減災為目標，兼顧經濟與防疫，正常過生活。

針對大陸的好意，陸委會者提出批評，稱中共藉近日台灣快篩試劑議題大搞刺激分化，與其藉台灣醫材緊張時放大相關議題，更該悲憐近在咫尺，被迫困在封城中的大陸苦難人民，保障他們極度欠缺的民生物資，紓緩他們極為緊繃的精神壓力。

而對於國台辦提出的協助善意，台中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，相關意見可根據法規辦理。