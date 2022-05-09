不漏一戶排查 滬開展「掃街掃樓」行動

綜合人民網、澎湃新聞報道，在昨日舉行的發布會上，上海市衛生健康委副主任趙丹丹表示，前日上海新增3975宗本土感染個案。新增本土死亡病例8例，平均年齡80.6歲。

增3975陽性 9%居民處封控區

目前，上海仍有約245萬人在封控區內，約佔總人口的9%。 在此前核酸篩查的基礎上，上海將繼續開展基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查，其中封控區每天進行一次核酸採樣；管控區採取每周「3天核酸+4天抗原」組合篩查的方式；防範區採取每周「1次核酸+6次抗原」組合篩查的方式，且憑48小時內核酸檢測陰性證明出入公共場所。對配送寄遞、志願者等流動中的城市服務保障人員，每天開展「1次核酸+2次抗原檢測（兩次檢測間隔8小時）」。

當局表示，為確保「不漏一戶，不落一人」，將開展「掃街、掃樓、敲門」，加強對企業、工地、沿街店鋪、公寓樓、商務樓、旅店、社會流動人員的排查，並對應檢未檢人員的健康碼賦黃碼。

趙丹丹表示， 要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，同時要堅持科學流行病學調查和管控，絕不能簡單化、一刀切。

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