研究：上海封城兩周損1846億 稱一二線城市「常態檢測」年用1.71萬億 優於強力封控

每月局部封城經濟損失約GDP20%

目前，內地實行「動態清零」防疫政策，核酸檢測成為常態。據中新社旗下「中新經緯」報道，東吳證券研究所宏觀團隊公眾號「川閱全球宏觀」的研究報告指出，出現疫情時不做常態核酸檢測的機會成本是封控的經濟損失。假定每個月實施兩周全面封控的城市經濟規模相當於上海2021年地區生產總值（GDP）經濟體量4.32萬億元，則該城平均每月實施局部封城的經濟損失約佔GDP的20%，一個月封城兩周的經濟成本為1568億元（約1846億港元）。

研究報告指出，如果未來內地所有的一線和二線城市（2021年人口為5.05億）都實施常態化核酸檢測，則每個月常態化核酸的費用上限為1212億元，約合1.45萬億元每年。因此，至少在成本方面，常態化核酸檢測的防控措施可能要優於定點式、高強度的封控措施。

另外，研究也指出，大規模免費核酸可能需要額外的財政工具來支援。天達共和律師事務所合伙人、律師錢宙表示，常態化核酸檢測服務項目的採購方往往是國家機關、事業單位和團體組織，按照法律規定，如果上述機構進行公開招標，適用內地《政府採購法》的規定。同時，政府採購不一定要公開招標，只有服務項目金額達到200萬元以上的，才必須採用公開招標方式。

北京兩月花20億 由納稅人醫保負擔

自5月3日起，北京市新冠病毒核酸單樣本檢測價格由每次24.9元降低至19.7元，同時，按照北京市衛健部門技術要求和標準實施混合檢測時，每樣本檢測價格統一不高於3.4元。按北京人口數量估算，如果按照10：1混採、一周測一次，北京需要每天至少32萬管的核酸檢測能力；按照10個樣本混合檢測的每樣本單價最高限價3.4元，北京一個月因常態化核酸檢測所須支出約為2.98億元，按照單樣本檢測價格19.7元估算，北京兩個月因常態化核酸檢測所須支出達到約17.25億元（約20.3億港元）。北京市核酸檢測目前對市民不收費，所需費用由納稅人繳納的財政資金和用人單位為職工繳納的醫保基金共同負擔。

常態化核酸檢測能否最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響，北京大學經濟學院教授曹和平近日在接受媒體採訪時表示，「這是目前應對Omicron綜合性、中長期社會成本最小的防疫方式。」高盛研究部亦指出，常態化的核酸檢測或將成為一個有效的折衷方案，雖並非能成為完全遏制疫情的「萬靈丹」，但可在一定期間內緩解並制約疫情或大規模封控措施對中國制造業及整體經濟帶來的擾亂和衝擊。

（新冠疫情）

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