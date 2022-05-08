內地社交網登用戶位置 改IP屬地6元有交易

改IP有需求 境外收費貴

公開IP屬地的改動，暴露不少聲稱在海外生活的網紅，其實人在內地；不少標榜「愛國」的名人，卻置身境外；不少地區類生活帳號，實際是跨省外包營運。一時間，很多博主猶如在網上「裸奔」，擔憂暴露真實位置的「KOL」，紛紛修改自己的IP屬地，令付費IP代理生意一下子火爆起來。

技術上，IP猶如身分憑證，每台上網設備都會被分配指定IP地址，每個IP地址都對應使用者的歸屬地。如今公開顯示用戶IP屬地，讓過往那些在網上造假者失去空間，亦有人轉而用技術手段，來「偽裝」IP屬地，並以此牟利。這就是「IP代理」，即通過搭建技術性的「中介平台」，幫助用戶隱藏真實IP位址。

《現代快報》報道，部分電商平台已出現付費IP代理的業務，有些直接指明可更改社交平台的IP屬地。在某二手電商平台上，以「IP代理」為關鍵詞搜索，出現大量商家信息。有賣家自稱電腦專業出身，「技術過硬」，所出售IP代理服務為自行破解，可更改手機或電腦IP位置，並支援所有系統平台及品牌設備。至於收費，賣家稱中國境內的伺服器價格為6至8元不等。不過這只屬於短效IP，而且可供選擇的屬地亦較少。

《中國新聞周刊》稱，一般一天的價格在4至10元不等，包月價格平均下來則更優惠。目前多數賣家提供的更換IP屬地服務，一般伺服器都在中國境內，提供國外伺服器的商家較少，且要價較高。

非法IP代理近年成打擊對象

內地IP代理這一產業由來已久，過去已有數千萬網民選擇使用虛擬私人網絡（VPN）來突破當局的網絡封鎖，以瀏覽境外網站。代理IP作為一種技術手段，本身並無不妥，但利用代理動態IP變換不同網絡登錄地址，藉以在網絡世界犯罪並逃避法律制裁，便令這一技術陷於黑灰地帶。

近年來，非法IP代理一直是當局執法打擊的對象。《數據安全法》第八條已對違法提供IP代理服務作出說明，而內地警方亦曾在2021年展開「淨網」行動，治理動態IP代理等網絡灰色產業現象，一度關停1.3萬多條涉此問題的寬頻線路、5000餘個寬頻上網帳號。