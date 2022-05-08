台單日確診破4.6萬 學者：高峰恐達20萬

醫院爆煲 20多歲染疫孕婦亡

台灣昨新增46,377宗本土確診，並有11宗死亡。《聯合報》報道，其中新北一名20多歲孕婦染疫不治，肚中胎兒此前亦不保。由於感染人數大增，其中不少是小童，很多人亦湧往醫院求診，令醫院爆煲。台大醫院工會稱，最嚴重時的台大急診，兩名護士須負擔照顧百名病人。台大兒童醫院院長黃立民呼籲，應考量台北台中台南至少各設立一家專門收治確診者的醫院，又建議效法高雄責成各地方成立小兒確診門診。

中央社報道，因應輕症患者大幅增加，指揮中心修訂確診個案解隔條件。指揮官陳時中說，若是輕症患者於居家照護、醫院、加強版防疫旅館與集中檢疫所的輕症患者，原本是10天解除隔離，現在修訂據採檢日或發病日7天毋須採檢，直接解隔。

感染增加，也令快篩試劑不足，國台辦發言人朱鳳蓮表示，「台灣同胞盡快獲取抗原檢測快篩試劑，對疫情防控、診療至關重要，台灣有關企業機構需要對接大陸相關生產企業洽商採購，大陸有關方面願提供協助。」

另外，英國《每日電訊報》引述居台的美籍計算生物學家倪誠志（Chase Nelson）警告，台灣面對Omicron未及時宣導及超前部署，且戰且走的政策讓人困惑，預測單日確診高峰恐多達20萬宗。台最大挑戰是，滿75歲長者中有21%拒打針，這讓台灣的狀况更接近香港，若接種率遲遲沒上升，會致約2.2萬名長者死亡。（綜合報道）

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